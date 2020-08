Palermo, “ho ucciso una donna nel 2015”. E i resti vengono ritrovati in un sacco gettato in un dirupo (Di giovedì 6 agosto 2020) Prima i ravvedimenti, poi la confessione: “Ho un rimorso di coscienza, nell’ottobre del 2015 ho ucciso una donna”. Così si auto-denuncia ai carabinieri di Palermo Damiano Torrente, 46 anni, nel caso della sparizione di Rexandra Rusco, una 30enne di nazionalità romena la cui sparizione era stata denunciata ai carabinieri. Dopo la confessione, quindi, l’uomo ha anche provato la sua storia, indicando il luogo del delitto, ovvero Monte Pellegrino, adiacente alla spiaggia di Mondello, a Palermo. Grazie alle rivelazioni, quindi, i carabinieri riescono a ritrovare quello che è rimasto del corpo della vittima, dentro a un sacco gettato in un dirupo. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti vigili del fuoco e Ris dei carabinieri ... Leggi su ilfattoquotidiano

