Pacchi: la situazione si è normalizzata (Di giovedì 6 agosto 2020) Nei mesi di marzo, aprile e maggio, la Posta ha elaborato fino al 40% in più di Pacchi rispetto all’anno precedente Leggi su media.tio.ch

derobert_n : RT @swisspostnews_i: Nella lavorazione dei pacchi della Posta torna un po’ di calma, Quale insegnamento trae la @postasvizzera dalla situaz… - swisspostnews_i : Nella lavorazione dei pacchi della Posta torna un po’ di calma, Quale insegnamento trae la @postasvizzera dalla sit… - Ahoneststarfish : @FigliaadiApollo Ho letto che nel mese di luglio la situazione era peggiore, pacchi bloccati chissà dove ecc... Per… - glowspearb : @mirtilliblu ari volevo prendere qualcosa da shein ma la tua attuale situazione coi pacchi mi fa venire ansia...è s… - taemeupp : anche se un ordine lo avevo già fatto senza sapere di questa situazione e i pacchi in meno di due settimane sono arrivati quindi non so ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pacchi situazione Coronarivus, fuori dalla quarantena resta la povertà: "Tantissime famiglie hanno ancora bisogno di cibo" RomaToday COLDIRETTI, ''MENO DI UN TERZO PREZZO VENDITA VA AD AGRICOLTORI, CONVIENE REGALARE ORTAGGI''

Fase 3, Coldiretti “SOS ortaggi sottopagati, meglio regalarli”

