Omicidio Simonetta Cesaroni: “Riaprire il caso di via Poma: troppi dubbi” (Di giovedì 6 agosto 2020) Omicidio Simonetta Cesaroni. “L’Omicidio di via Poma rappresenta una sconfitta per tutto il sistema giudiziario italiano, una sconfitta per lo Stato. L’indagine si può riaprire in qualsiasi momento ma a questo punto serve un segnale dalla Procura che in questi ultimi anni però non è arrivato”. Così a pochi giorni dall’anniversario dell’assassinio di Simonetta Cesaroni, il legale della famiglia, l’avvocato Federica Mondani. Era il 7 agosto 1990 quando il corpo di Simonetta Cesaroni veniva ritrovato sul pavimento dell’ufficio di via Poma, in una torrida Roma semivuota. Da allora sono passati 30 anni, ma ciò ... Leggi su limemagazine.eu

