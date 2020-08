“Navi da quarantena? Fanno salire i contagi”: Immigrati, la prova che il governo non ne azzecca una (Di giovedì 6 agosto 2020) L'esempio da non seguire era quello della Diamond Princess, la nave da crociera messa in quarantena dalle autorità giapponesi nel porto di Yokohama con 3.711 persone a bordo. Il giorno precedente un passeggero sbarcato a Hong Kong era risultato positivo al virus. Aver trattenuto tutti a bordo ha provocato 705 contagi in tre settimane. La strategia si è subito rivelata fallimentare, e infatti Conte sei mesi più tardi l'ha presa a modello. Il premier vanesio però ha voluto strafare, non si è accontentato di allestire una sola nave - già operativa in Sicilia - ma ha raddoppiato: a breve, in Calabria, un altro scafo da crociera ospiterà un altro migliaio di clandestini. Una decisione tutta politica che come ha sottolineato il professor Massimo Galli in un'intervista all'Huffington Post - e come ha provato il ... Leggi su liberoquotidiano

AMorelliMilano : DELIRIO! Gli italiani pagano quasi 10 milioni in tre mesi per le navi da quarantena degli immigrati che ogni giorno… - LegaSalvini : #MORELLI: CONTE SENZA VERGOGNA!! Lo stato di Emergenza? Lo vuole prorogare perché altrimenti non si possono noleggi… - Andyphone : RT @Libero_official: “Navi da quarantena? Fanno salire i contagi”: #Immigrazione, la prova che #Conte e il #Cts non ne azzeccano una https… - LauShot77 : RT @Libero_official: “Navi da quarantena? Fanno salire i contagi”: #Immigrazione, la prova che #Conte e il #Cts non ne azzeccano una https… - Libero_official : “Navi da quarantena? Fanno salire i contagi”: #Immigrazione, la prova che #Conte e il #Cts non ne azzeccano una… -

Ultime Notizie dalla rete : “Navi quarantena Migranti: nave quarantena a Lampedusa, proseguono trasbordi Affaritaliani.it