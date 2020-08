Meghan Markle, lo sgarbo alla regina Elisabetta nel giorno del suo compleanno: “La sovrana è furiosa” (Di giovedì 6 agosto 2020) Non c’è tregua all’interno della Famiglia Reale britannica e, anzi, ogni occasione è buona per creare nuovi dissidi. Nel mirino ci sono sempre loro, Harry e Meghan. L’ultima indiscrezione rivelata dal settimanale Oggi riferisce di un nuovo, ennesimo sgarbo, che l’ex duchessa del Sussex avrebbe fatto alla regina Elisabetta proprio in occasione del suo 39esimo compleanno. Secondo il rotocalco, la sovrana avrebbe invitato Harry, Meghan e il piccolo Archie a raggiungerla in Scozia, per trascorrere qualche giorno insieme nella sua residenza di Balmoral. Le date indicate da Sua Maestà includevano proprio quella del compleanno di Meghan, un’occasione per ... Leggi su ilfattoquotidiano

