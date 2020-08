Lockdown, desecretati i verbali Il governo cede alla trasparenza (Di giovedì 6 agosto 2020) “La gestione dell’emergenza non può e non deve travalicare lo Stato di Diritto”, scrive in una nota la Fondazione Luigi Einaudi il 31 luglio. 3 avvocati, Enzo Palumbo, Rocco Mauro Todero, Andrea Pruiti Ciarello, con il sostegno della fondazione, avevano chiesto al governo di rendere pubblici i pareri del Comitato tecnico scientifico della Protezione civile, quelli usati dal premier Giuseppe Conte per emanare i Dpcm di marzo e aprile, il Lockdown del Paese. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Lockdown, desecretati i verbali Il governo cede alla trasparenza - aldo_rovi : RT @maramarini31: #staseraitalia non sono stati desecretati i verbali che hanno portato al lockdown cosa nasconde conte? - maramarini31 : #staseraitalia non sono stati desecretati i verbali che hanno portato al lockdown cosa nasconde conte? - Twen43663535 : @GiuseppeConteIT Su, Conte, se ami la verità desecreta i verbali del CTS in base ai quali ci avete messo in lockdow… - ecunit80 : Pur mettendo la mascherina nei luoghi chiusi non dirò mai a nessuno #COVIDIOTS se non saranno desecretati i documen… -