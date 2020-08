Lazio, Luis Alberto commenta la sconfitta della Roma: “Grande Siviglia” (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma è stata eliminata dall’Europa League per mano del Siviglia, vittorioso 2-0 a in quel di Duisburg, grazie alle reti di Reguilon e En-Nesyri. Tale risultato ha permesso alla Lazio di festeggiare finalmente la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Il centrocampista biancoceleste, Luis Alberto, che ha vestito anche la maglia del Siviglia, ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram, in cui celebra il successo della squadra guidata da Julen Lopetegui. Lo spagnolo, ovviamente, può essere doppiamente felice del risultato maturato questa sera. Leggi su sportface

