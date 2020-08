La partita di Monchi. La Roma a Siviglia va incontro a una promessa mancata (Di giovedì 6 agosto 2020) A coronamento di un ottima stagione e a dimostrazione dell’entusiasmo ritrovato, due settimane fa era giunta la notizia della scelta, da parte dell’Ateneo di Siviglia, di far interpretare al direttore sportivo Monchi il ruolo di Baldassarre nella prossima Cavalcata dei Re Magi. La tradizione, in una Leggi su ilfoglio

RRobbberto : >> Poi oggi c'è una partita di Coppa, competizione che per questa stagione avrei fermato così come il campionato. R… - DrApocalypse : felice per l'addio di #Pallotta e l'arrivo di #Friedkin, che mi sembra abbia fortemente voluto acquistarci, ma stas… -