Juventus-Lione, i convocati di Garcia: torna Depay (Di giovedì 6 agosto 2020) Rudi Garcia ha diramato l’elenco dei convocati in vista di Juventus-Lione, ritorno degli ottavi di Champions League. I francesi devono difendere l’1-0 ottenuto in casa all’andata contro i bianconeri e potranno contare su Depay, che non sarebbe stato disponibile qualora non ci fosse stata la sospensione per coronavirus. Questi dunque i convocati: Lopes, Tatarusanu; Rafael, Dubois, Tete, Marcelo, Denayer, Andersen; Diomande, Bard, Marcal, Kone, Lucas, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Mendes; Traoré, Démbéle, Depay, Cornet, Cherki, Toko Ekambi, Reine-Adelaide. Leggi su sportface

