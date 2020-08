Il porto di Beirut prima e dopo le esplosioni (Di giovedì 6 agosto 2020) Una serie di video ed immagini pubblicati su Twitter mostrano di Beirut, causate secondo la versione del governo libanese da un incendio in un deposito dove erano immagazzinate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, sequestrate diversi anni fa da una nave russa. Beirut port, before and after the explosion. 100+ dead 4000+ injuredpic.twitter.com/i4RXecDHcG — ian bremmer (@ianbremmer) August 5, 2020 Secondo l’esperto di esplosivi italiano Danilo Coppe l’esplosione sarebbe stata causata da armamenti: «Il nitrato di ammonio, quando detona, genera una nuvola gialla. Invece dai video dell’esplosione, oltre alla sfera bianca che si vede allargarsi, che è condensa dell’aria in riva al mare, si vede chiaramente una colonna arancione mattone tendente al rosso vivo, tipica della partecipazione di litio. Che sotto ... Leggi su nextquotidiano

