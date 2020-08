“Il dipendente regionale è di CasaPound? Licenziatelo”. Scandalo in Friuli-Venezia Giulia (Di giovedì 6 agosto 2020) Trieste, 6 ago – “Il responsabile di CasaPound Trieste, Francesco Clun, va licenziato”. Questo è il leitmotiv che riecheggia sulle bocche di numerosi esponenti politici dem a seguito del blitz di CasaPound in Consiglio regionale per chiedere interventi decisi sul tema della rotta balcanica. La “pietra dello Scandalo”, secondo queste persone, sarebbe che il responsabile del movimento triestino è un dipendente interinale della Regione e, per questo motivo, ne chiedono immediatamente il licenziamento. Quello che forse sfugge a queste persone, che vivono tranquillamente di politica facendo qualche dichiarazione di tanto in tanto, è che stanno chiedendo la testa di un lavoratore, di un impiegato, che ora rischia di non vedere il suo contratto rinnovato solo ... Leggi su ilprimatonazionale

