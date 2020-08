Il Concorso di Philippa Lowthorpe con Keira Knightley in anteprima al BIF&ST 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Concorso, provocatoria pellicola femminista di Philippa Lowthorpe interpretata da Keira Knightley, verrà mostrata in anteprima al BIF&ST 2020. BiM Distribuzione è lieta di annunciare che Il Concorso (tit. orig. Misbehaviour), film di Philippa Lowthorpe con Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw e Jessie Buckley, sarà proiettato in anteprima all'11a edizione del Bif&st-Bari International Film Festival (22-30 agosto 2020). Il film racconta di come la prima Miss Mondo di colore e il Movimento di Liberazione delle Donne britannico abbiano condiviso un momento decisivo delle loro storie. Il Concorso arriverà ... Leggi su movieplayer

Think_movies : “Il Concorso”: il Primo Poster e le Immagini del film di Philippa Lowthorpe con Keira Knightley in anteprima al BIf… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Philippa Il Concorso di Philippa Lowthorpe con Keira Knightley in anteprima al BIF&ST 2020 Movieplayer.it Il Concorso di Philippa Lowthorpe con Keira Knightley in anteprima al BIF&ST 2020

Il Concorso, provocatoria pellicola femminista di Philippa Lowthorpe interpretata da Keira Knightley, verrà mostrata in anteprima al BIF&ST 2020. BiM Distribuzione è lieta di annunciare che Il concors ...

Il Concorso: il film con Keira Knightley sarà presentato in anteprima al Bifest 2020

Durante l’edizione 2020 del Bifest – Bari International Film Festival, verrà presentato in anteprima il nuovo film di Philippa Lowthorpe, Il Concorso Con la presentazione del programma del Bifest 2020 ...

Il Concorso, provocatoria pellicola femminista di Philippa Lowthorpe interpretata da Keira Knightley, verrà mostrata in anteprima al BIF&ST 2020. BiM Distribuzione è lieta di annunciare che Il concors ...Durante l’edizione 2020 del Bifest – Bari International Film Festival, verrà presentato in anteprima il nuovo film di Philippa Lowthorpe, Il Concorso Con la presentazione del programma del Bifest 2020 ...