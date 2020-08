Horizon Zero Dawn per PC disponibile al pre-load su Steam (Di giovedì 6 agosto 2020) Alla fine di questa settimana, i giocatori PC riceveranno uno dei migliori giochi per PS4, ovvero Horizon Zero Dawn. Il gioco open world di Guerrilla Games caratterizzato da una miscela unica di creature simili a dinosauri robotici e un contesto apparentemente preistorico sarà disponibile domani su PC, ma già da ora i giocatori possono avviare il pre-load.Il pre-load per il gioco è ora attivo per la versione Steam in determinate regioni.Leggi altro... Leggi su eurogamer

