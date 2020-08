Frog Fractions 3 è stato scovato all' interno di uncappello

Frog Fractions 3 è stato scovato all'interno di un...cappello (Di giovedì 6 agosto 2020) Frog Fractions, il bizzarro browser game in Flash trasformato in gioco e disponibile a titolo gratuito su Steam, potrebbe aver ricevuto un sequel. Scaricando Frog Fractions: Game of the Decade Edition da Steam vedrete un'opzione per installare un DLC ad un prezzo di 6,55 euro che vi dà un oggetto cosmetico, ovvero un cappello.Naturalmente, questo DLC non è solo un cappello. A tre anni da Frog Fractions 2, questa è una nuova serie di Frog Fractions abbastanza grande da essere un Frog Fractions 3, anche se da allora il creatore della serie Jim Crawford ha sostenuto che è più simile a "Frog Fractions ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #FrogFractions3 trovato all'interno di un...cappello. -

Ultime Notizie dalla rete : Frog Fractions