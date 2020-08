Falso allarme bomba a due passi dal Vaticano: pacco sospetto sotto una Smart (Di giovedì 6 agosto 2020) Paura a Roma a due passi dal Vaticano . Un allarme bomba è stato lanciato in via del Mascherino, dove è stato trovato un pacco sospetto sotto una Smart . Sono intervenuti gli agenti della Polizia ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : Anche in Germania c’è chi crede che il coronavirus non sia nulla di serio #FattoQuotidiano #edicola #2agosto - DracarysVibes : falso allarme, mi sta che è una cacata però voi provate a indagare - superstellvr : @McLovin12631212 Poi ci sono andata ma non c'era! Comunque era un falso allarme ahah, era uguale ma aveva gli occhi… - ineffabjle : niente falso allarme perchè nessuna delle altre può, ho tirato un sospiro di sollievo - _inn3rchild_ : scherzavo amici falso allarme -

Ultime Notizie dalla rete : Falso allarme Roma, falso allarme bomba in via del Mascherino: pacco sospetto sotto una Smart Il Messaggero Roma, falso allarme bomba a due passi dal Vaticano: pacco sospetto sotto una Smart

Paura a Roma a due passi dal Vaticano. Un allarme bomba è stato lanciato in via del Mascherino, dove è stato trovato un pacco sospetto sotto una Smart. Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale ...

Vendeva false assicurazioni per l’auto: denunciato dalla polizia di Cisterna

Mostra agli agenti, che le chiedono l’assicurazione dell’auto, dei documenti falsi. E’ successo a Cisterna. Protagonista una donna di Cori fermata dalla polizia per un normale controllo. La reazione d ...

Paura a Roma a due passi dal Vaticano. Un allarme bomba è stato lanciato in via del Mascherino, dove è stato trovato un pacco sospetto sotto una Smart. Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale ...Mostra agli agenti, che le chiedono l’assicurazione dell’auto, dei documenti falsi. E’ successo a Cisterna. Protagonista una donna di Cori fermata dalla polizia per un normale controllo. La reazione d ...