Estate e infezioni vaginali: i consigli dell’esperta (Di giovedì 6 agosto 2020) Il caldo, il contatto con la sabbia, i bagni in mare e i tuffi in piscina, una maggiore attivita’ sessuale possono provocare infezioni vaginali e secrezioni anomale. La prima cosa da fare, in questi casi, è rivolgersi ad uno specialista. L’agenzia di stampa Dire, per approfondire l’argomento, ha raggiunto la dottoressa Eliana Fuggetta, ginecologa presso l’Uoc di Ginecologia diretta dal dottor Francesco Maneschi, dell’ospedale San Giovanni Addolorata a Roma. Il mare fa pensare subito alle vacanze e al relax. Ma la sabbia e l’acqua possono provocare fastidiose infezioni genitali soprattutto nelle donne. Cosa e’ bene fare e quali sono i sintomi da non sottovalutare? “In Estate si riscontra un aumento delle infezioni vaginali ... Leggi su meteoweb.eu

emergency_live : Infezioni vaginali, ce ne parla la ginecologa. Il caldo, il contatto con la sabbia, i bagni in mare e i tuffi in pi… - CryAntonino : RT @emergency_live: Estate 2020, estate di pandemia. Dove è meglio andare in vacanza con i bimbi? Quali le accortezze da adottare? https://… - MENUETTOit : #Food e #Music: Estate 2020 | ecco come proteggere i bimbi da meduse | insetti e infezioni batteriche - CryAntonino : Estate 2020, i #Pediatri italiani: ecco come proteggere i bimbi da #meduse, #insetti e infezioni batteriche - emergency_live : Estate 2020, estate di pandemia. Dove è meglio andare in vacanza con i bimbi? Quali le accortezze da adottare? -

Ultime Notizie dalla rete : Estate infezioni Estate e infezioni vaginali, ecco i consigli dell'esperta - DIRE.it Dire In piscina attenzione alle micosi

«La frequentazione delle piscine, specialmente in estate aiuta non solo a mantenerci in forma ma anche a combattere lo stress. Ma attenzione al rischio di contrarre infezioni da funghi». Così avverte ...

Estate e problemi dermatologici

Sanihelp.it - Alzi la mano chi d’estate non si è trovato a fare i conti con l’herpes labiale, gli eritemi solari, macchie solari o dermatite da sudore. Dottori.it sito e app leader in Italia per la pr ...

«La frequentazione delle piscine, specialmente in estate aiuta non solo a mantenerci in forma ma anche a combattere lo stress. Ma attenzione al rischio di contrarre infezioni da funghi». Così avverte ...Sanihelp.it - Alzi la mano chi d’estate non si è trovato a fare i conti con l’herpes labiale, gli eritemi solari, macchie solari o dermatite da sudore. Dottori.it sito e app leader in Italia per la pr ...