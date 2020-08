Esplosione a Beirut, Aoun: possibile interferenza di razzi, bombe o azioni esterne. I morti salgono a 157 (Di giovedì 6 agosto 2020) 135 morti, oltre 5mila feriti e 300mila persone senza casa. Agli arresti domiciliari i vertici del porto dove era custodito il materiale esplosivo Leggi su ilsole24ore

DPCgov : #6agosto Esplosione #Beirut Atterrato volo di @ItalianAirForce con squadre NBCR e esperti in verifiche di staticit… - emergenzavvf : #BeirutBlast, squadre #nbcr #vigilidelfuoco italiani al lavoro nello specchio d’acqua portuale di #Beirut, zona del… - HuffPostItalia : Infermiera tiene in braccio tre neonati e li salva dall'esplosione a Beirut - sadape54 : Esplosione Beirut, tutte le ombre: corruzione, ipotesi attentato, Israele e i bunker dell’Hezbollah - fulviocerutti : Beirut, Animals Lebanon in strada per cercare cani e gatti feriti e dispersi dopo l’esplosione @lazampa @lastampa -