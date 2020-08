Diletta Leotta, dopo le tante voci ecco cosa succede con Daniele Scardina: nessun dubbio sulla scelta (Di giovedì 6 agosto 2020) Le voci sulla storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sono sempre più numerose e si parla ormai di una rottura quasi definitiva. Contattata dal settimanale ‘Gente’, la conduttrice sportiva ha preferito non soffermarsi sulla vicenda perché il tema è troppo delicato e quindi quando e se vorrà parlarne lo farà a 360 gradi e non banalmente. Una cosa è certa: la relazione è praticamente vicina a naufragare, anche se soprattutto lui non sta mollando la presa cercando una reunion. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il pugile sarebbe partito nelle scorse ore alla volta della Sardegna, dove attualmente si sta godendo le vacanze proprio la donna. Il suo obiettivo è ... Leggi su caffeinamagazine

