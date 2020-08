Crampi notturni: metti una saponetta tra il lenzuolo e il materasso (Di giovedì 6 agosto 2020) Se soffrite di Crampi notturni ecco un rimedio della nonna: mettere una saponetta tra il lenzuolo e il materasso. Mal che vada il letto sarà profumato. Alzi la mano chi non si è mai svegliato di notte in preda ad un crampo. Le cause dei Crampi notturni possono essere varie e dipendere da diversi fattori. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

La centella asiatica è una pianta rampicante appartenente alla famiglia delle Apiaceae. Essa cresce nelle zone umide e tropicali del mondo ed è diffusa soprattutto in India e in Sud America. Il suo pr ...

Prendersi cura della salute delle gambe è importante a qualunque età. In agguato c’è la Malattia Venosa Cronica (MVC), che consiste nel ristagno del sangue venoso che non riesce a risalire verso il ...

