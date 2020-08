Cosa ci faceva tutto quel nitrato di ammonio al porto di Beirut (Di giovedì 6 agosto 2020) Il New York Times ha ricostruito la storia del carico che si pensa abbia causato l'enorme esplosione di martedì, la cui pericolosità era nota alle autorità locali Leggi su ilpost

Cosa ci faceva tutto quel nitrato di ammonio al porto di Beirut

Il New York Times ha ricostruito la storia del carico che si pensa abbia causato l'enorme esplosione di martedì, la cui pericolosità era nota alle autorità locali Con il passare delle ore, alcuni gior ...

Il New York Times ha ricostruito la storia del carico che si pensa abbia causato l'enorme esplosione di martedì, la cui pericolosità era nota alle autorità locali Con il passare delle ore, alcuni gior ...