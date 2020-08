Coronavirus, sì al metro di distanza su treni e bus. Non vale per gli aerei (Di giovedì 6 agosto 2020) È caos sulle misure restrittive imposte per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, treni e aerei. In principio era arrivata la decisione del governo di annullare l’obbligo di distanziamento all’interno dei treni ad alta velocità, così da aumentare la capacità dei vagoni ma non permetterne l’utilizzo del 100 per cento dei posti. Immediate le polemiche e il parere contrario degli esperti, che hanno portato a un dietrofront e alla decisione del ministro della Salute Roberto Speranza di bloccare la deroga in vigore per i treni Frecciarossa e Italo. Leggi su vanityfair

