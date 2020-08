Calciomercato Napoli: idea di scambio Meret-Sirigu, i dettagli (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Torino starebbe pensando di impostare uno scambio tra portieri con il Napoli visto che Sirigu non rimarrà nei granata La rosa del Torino è pronta a subire una vera e propria rivoluzione. A cominciare dal portiere con Salvatore Sirigu desideroso di intraprendere una nuova avventura in Serie A. Tra le squadre interessate all’ex Palermo c’è il Napoli di Gattuso. Come riporta Gianluca Di Marzio si fa largo l’idea di un possibile scambio di prestiti tra le parti: con l’attuale portiere del Torino in Campania, a compiere il percorso inverso potrebbe essere Meret, che proprio Vagnati ha portato alla Spal per il biennio 2016-2018. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

