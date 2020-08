Beirut, più di 140 morti e 5mila feriti: “Un boato fortissimo, indescrivibile” (Di giovedì 6 agosto 2020) Sale a più di 140 il numero dei morti a Beirut e a 5000 quello dei feriti. A scatenare il disastro, l’esplosione nel porto della capitale libanese avvenuta il 4 agosto. “Tanti cadaveri: sparsi per terra, e che emergono dall’acqua, sulla costa. Avviene anche adesso”, spiega il giornalista Pierre Balanian di Beirut contattato dalla nostra … L'articolo Beirut, più di 140 morti e 5mila feriti: “Un boato fortissimo, indescrivibile” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SkyTG24 : Il giorno dopo le esplosioni che l'hanno colpita e che hanno provocato oltre 100 morti e più di 4mila feriti,… - SkyTG24 : Il giorno più felice per questa coppia di #Beirut è stato interrotto dalla potente esplosione di ieri, ripresa dal… - Corriere : Esplosione a Beirut, i morti ora sono più di 100. Tossine nell’aria, «chi può se ne vad... - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Danilo #Coppe è tra gli esplosivisti più famosi d'Italia: nel 2019 ha fatto da consulente all'abbattimento dei resti… - MariaKostourou : Non definire un uomo felice finché non muore: tutt’al più, egli è fortunato. Solone #CantoDellaVita #CasaLettori… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut più