Apple Academy di Napoli | bando aperto fino all’11 settembre

Apple Developer Academy di San Giovanni a Teduccio: on line il bando per selezionare sviluppatori di nuove app e servizi digitali. È on line il bando per l'anno accademico 2020-21 della Apple Developer Academy di Napoli. Il bando è stato pubblicato sul sito del centro di San Giovanni a Teduccio per sviluppatori di nuove app

Dopo uno slittamento di una settimana - causa Covid - le selezioni per l'anno accademico 2020-21 della Apple Developer Academy sono pronte a partire. Il bando di partecipazione è on line, pubblicato s ...

