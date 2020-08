Alluvione Arezzo: via ai risarcimenti ai privati. Ordinanza della Regione Toscana (Di giovedì 6 agosto 2020) Da oggi, 6 agosto, è possibile per i privati rendicontare le spese sostenute per ripristinare case e proprietà e chiedere il rimborso rivolgendosi al Comune. I rimborsi saranno erogati grazie ad un milione di euro di risorse destinate dal Governo a seguito del riconoscimento dello stato di emergenza, avvenuto nel settembre 2019 Leggi su firenzepost

FirenzePost : Alluvione Arezzo: via ai risarcimenti ai privati. Ordinanza della Regione Toscana - IulianoLorenza : Alluvione luglio 2019 in provincia di Arezzo, risarcimenti ai privati - - ExPartibus : Alluvione luglio 2019 in provincia di Arezzo, risarcimenti ai privati - - pietro_riccio : Alluvione luglio 2019 in provincia di Arezzo, risarcimenti ai privati - -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione Arezzo Alluvione del 27/28 luglio 2019 in provincia di Arezzo, al via i risarcimenti ai privati ArezzoWeb Alluvione in provincia di Arezzo, al via i risarcimenti ai privati

A distanza di poco più di un anno dall'evento alluvionale che il 27 e 28 luglio del 2019 colpì l'area aretina e senese danneggiando numerosi privati ed imprese, la Regione Toscana ha approvato l'ordin ...

Rischio idraulico: Rossi annuncia gli interventi per l'Aretino. "Saranno terminati nel 202"

Eccolo nero su bianco l'elenco delle 18 opere che andranno a ridurre il rischio idraulico ad Arezzo e Siena. Principalmente nel territorio aretino. La conferma dell'arrivo dei fondi governativi, 16 ml ...

A distanza di poco più di un anno dall'evento alluvionale che il 27 e 28 luglio del 2019 colpì l'area aretina e senese danneggiando numerosi privati ed imprese, la Regione Toscana ha approvato l'ordin ...Eccolo nero su bianco l'elenco delle 18 opere che andranno a ridurre il rischio idraulico ad Arezzo e Siena. Principalmente nel territorio aretino. La conferma dell'arrivo dei fondi governativi, 16 ml ...