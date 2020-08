Allerta ghiacciaio, completata evacuazione in val Ferret (Di giovedì 6 agosto 2020) Questa mattina sono stati evacuati i residenti e i turisti che occupavano una trentina di case nella parte bassa della val Ferret, Courmayeur, a causa dell'Allerta diramata per il crollo di una parte ... Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : Allerta #ghiacciai per il #caldo pericolo di crolli per il #Planpincieux sul #MonteBianco. In corso l'evacuazione d… - MediasetTgcom24 : Valle d'Aosta, allerta ghiacciaio: scatta evacuazione in Val Ferret #Planpincieux - buzz196907 : è dalle tue parti, @sonoclaudio? 30 case sono state evacuate in Valle d’Aosta per un’allerta sul ghiacciaio di Pla… - anna_annie12 : 30 case sono state evacuate in Valle d'Aosta per un'allerta sul ghiacciaio di Planpincieuxin - Il Post - fabbri333 : Allerta ghiacciaio, scatta l'evacuazione in Val Ferret - Valle d'Aosta - -