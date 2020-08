Allerta Coronavirus, chiuso il Comune di Sulmona (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus al Comune abruzzese con il palazzo San Francesco è stato chiuso in via precauzionale dopo un caso di positività Coronavirus al Comune di Sulmona: il primo piano di palazzo San Francesco è stato chiuso in via precauzionale dopo un caso di positività di una dipendente che svolge il proprio servizio in quella sede. L’intero piano è stato chiuso al pubblico ma anche per tutti gli altri dipendenti che potranno continuare a lavorare da casa in smart working. Al momento l’impiegata è stata posta in quarantena con tutte le persone con le quali ha avuto contatto nelle ultime settimane. Il primo cittadino, Annamaria Casini, è in costante contatto con l’Asl locale per ... Leggi su bloglive

RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - wesatimes : Allerta massima nei campi Saharawi per nuovi positivi di Coronavirus. #wesatimes L'aumento dei positivi di Covid-… - TerlizziGerardo : RT @AngeloCiocca: Mentre l' #OMS si dice preoccupata per l'arrivo del #coronavirus in #Africa , mettendo il mondo in allerta sulla fragilit… - GraceDama : RT @vottainlinea: @Giorgiolaporta Altro che coronavirus, a tenerci in permanente stato di allerta è la superficialità dei nostri governanti - moneypuntoit : ?? Coronavirus: immunità di gregge lontana, allerta è ancora massima. Ecco perché ?? -

Coronavirus al Comune abruzzese con il palazzo San Francesco è stato chiuso in via precauzionale dopo un caso di positività Coronavirus al Comune di Sulmona: il primo piano di palazzo San Francesco è ...

