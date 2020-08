A Barga si presenta il libro di Stefano Elmi (Di giovedì 6 agosto 2020) Stasera alle ore 19:30, sulla terrazza del locale "Shamrock Irish Pub" di Barga, viale Marconi, si terrà la presentazione del libro "In Alaska fa caldo. Il Nord, la Bicicletta e Jack London", a cura ... Leggi su lagazzettadelserchio

Ultime Notizie dalla rete : Barga presenta

Il Giornale di Barga online

Cambia e restringe forma per rispettare le normative anti-Covid la marcia dei braccialetti rosa, che mantiene anche in questa estate la sua volontà a lanciare dalla Valle del Serchio il secco no alle ...Un altro gesto di solidarietà in Valle del Serchio. Un macchinario moderno, grazie al quale il personale può effettuare diagnosi precoci sui piccoli pazienti. È l’ecografo donato dal gruppo Kedrion al ...