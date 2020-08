Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 11:30 (Di mercoledì 5 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2020 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E TUSCOLANA; SULLA A24, TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA SETTECAMINI E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE CENTRO. SEMPRE SULLA A24, CODE DOPO L’USCITA PER TIVOLI IN DIREZIONE CASTEL MADAMA; TRAFFICO BLOCCATO SULLA FLAMINIA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E VIA RIANESE IN DIREZIONE Roma; SULLA TIBURTINA ANCORA DISAGI TRA SETTECAMINI E VIA DI S. BASILIO IN ENTRATA; RIAPERTA AL TRANSITO LA SP54 MAGLIANO SABINA IN LOCALITA’ ROCCHETTE NEL COMUNE DI TORRI IN ... Leggi su romadailynews

