Torino Hysaj, il Napoli pronto a dare il via libera all’operazione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Torino Hysaj, il Napoli pronto a dare il via libera all’operazione. Gli azzurri pensano a Davide Faraoni del Verona Elseid Hysaj può lasciare Napoli. Il difensore albanese – come riportato da TuttoMercatoWeb.com -, piace al Torino e la società azzurra potrebbe accettare l’offerta dei granata. Gli occhi del club partenopeo sono tutti su Davide Faraoni, vera e propria rivelazione di questo campionato. Il Toro attende ulteriori novità, ma a quanto pare ci sarà il via libera per iniziare le trattative in vista della prossima finestra di mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

