Skrtel consiglia Skriniar: “Momento difficile ma non lasciare l’Inter. Lotterai per lo scudetto” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Martin Skrtel, difensore centrale visto di recente anche in Italia anche se per pochissime settimane con la maglia dell'Atalanta, ha parlato a Sport.sk del futuro del connazionale Milan Skriniar, difensore dell'Inter che non sta attraversando un periodo di forma ottimale. Tra rumors di mercato ed esclusioni dall'undici di partenza, il giocatore più esperto ha voluto dare un consiglio all'ex Sampdoria.Skrtel: "Resta all'Inter. Lotterai per lo scudetto"caption id="attachment 1002225" align="alignnone" width="654" Skrtel (getty images)/caption"Ci sono momenti nella vita di ogni giocatore in cui le cose vanno benissimo, ma ci sono anche quelli in cui non tutto va come previsto", ha commentato Skrtel. "Quando questo accade la cosa importante è il modo in cui un ... Leggi su itasportpress

