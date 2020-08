Seat Leon ancora più ricca di contenuti (Di mercoledì 5 agosto 2020) VERONA (ITALPRESS) – A tre mesi dall’ingresso sul mercato della nuova Seat Leon, l’offerta della best seller della Casa di Barcellona si arricchisce ulteriormente. Così, Seat Leon e Seat Leon Sportstourer vedono ora l’innovativo propulsore mild hybrid 1.5 eTSI 150CV con cambio DSG, al debutto nella gamma Seat proprio con la nuova compatta, disponibile anche in abbinamento all’allestimento Business di Leon hatchback e Sportstourer. Inoltre, l’aggiornamento di prodotto legato all’introduzione dell’anno modello 2021 porta con sè alcune novità in termini di dotazioni di serie e optional della vettura, con ulteriori nuove tecnologie e funzionalità che non comportano alcun ... Leggi su ildenaro

