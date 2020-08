Proviene da Pomezia il minore positivo al Covid e ospitato in una comunità di Cisterna di Latina (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ stato notificato oggi dalla Asl Roma 6 a quella di Latina la positività di un minore che è ospite di una comunità di Cisterna. Il dipartimento di Prevenzione sta eseguendo i controlli sugli operatori e gli altri ospiti della struttura. Si tratta di un 17enne, ora ospite in una struttura di accoglienza di Cisterna, sita nella periferia del Comune pontino, che Proviene dal Centro Assistenza Straordinaria (CAS) di Santa Palomba, a Pomezia, dove era arrivato qualche giorno fa. Il minorenne, che al suo arrivo aveva accusato diversi sintomi che hanno fatto scattare l’allarme, è stato posto in quarantena al suo arrivo. La Asl Roma 6 ha quindi disposto i test, che hanno confermato la positività al virus al primo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Proviene da Pomezia il minore positivo al Covid e ospitato in una comunità di Cisterna di Latina -

Ultime Notizie dalla rete : Proviene Pomezia Pomezia. L’espressa fiducia del Ministro della Ricerca e dell’Università Geateno Manfredi per la sperimentazione del vaccino anti Covid19 in Italia. TeleradioNews Chiusi quattro locali nella Capitale: non rispettate le prescrizioni anti-Coronavirus

Il Covid nella Capitale non arresta la sua corsa: l’ultimo bollettino della Regione Lazio, di lunedì 27 luglio, segnala un +13 come incremento di casi positivi nella città di Roma. Tra questi, numeri ...

UFOLOGY WORLD per l’Italia e Convegno di Ufologia citta’ di Pomezia 2020

Con grande emozione dopo la pausa forzata in seguito all’epidemia Covid-19 finalmente si svolgerà il 3-4 ottobre 2020 UFOLOGY WORLD per l’Italia. Tutte le nazioni hanno un loro UFOLOGY WORLD e per l’I ...

Il Covid nella Capitale non arresta la sua corsa: l’ultimo bollettino della Regione Lazio, di lunedì 27 luglio, segnala un +13 come incremento di casi positivi nella città di Roma. Tra questi, numeri ...Con grande emozione dopo la pausa forzata in seguito all’epidemia Covid-19 finalmente si svolgerà il 3-4 ottobre 2020 UFOLOGY WORLD per l’Italia. Tutte le nazioni hanno un loro UFOLOGY WORLD e per l’I ...