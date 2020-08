Napoli, parla l’agente di Lorenzo Insigne: “Avverte ancora un po’ di dolore” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Non so come si sia svegliato Insigne, ma lui è sempre molto allegro e fiducioso. Avverte ancora un po’ di dolore, ma spero ci sarà. Col Barcellona sarà una partita importante, può salvarti da una stagione non bellissima ma non deve nemmeno essere vista come la partita della vita, non vorrei si creasse troppa pressione, il Barcellona è fortissimo. Non è l’ultima spiaggia per l’allenatore o qualche giocatore. Il Napoli in tutte le partite che contano veramente si fa trovare pronto, è vero che la partita è un Davide contro Golia ma sono fiducioso nel fatto che ... Leggi su calciomercato.napoli

In Campania inizia oggi la discussione sulla legge contro l’omofobia, la transfobia e la misoginia, quasi in contemporanea con il testo approdato il 3 agosto alla Camera dei Deputati. Ma se il ddl Zan ...

Napoli, i dirigenti della Asl inguaiano l'uomo di De Luca

Lo spettacolo è finito. Il teatrino messo in scena dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante tutto il periodo della pandemia, chiude il sipario. Proprio lui, che prendeva in giro la sa ...

