Messina, il mistero della dj sparita nel nulla con il figlio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Proseguono le ricerche di Viviana Parisi. I vigili del fuoco: «Impossibile che si sia allontanata a piedi». Perlustrati casolari e laghetti della zona Leggi su lastampa

Viviana Parisi, la donna di 43 anni scomparsa insieme al figlio Gioele di 4 anni dallo scorso 3 agosto, sarebbe stata avvistata insieme al bimbo a Giardini Naxos, comune in provincia di Messina. A tes ...Hanno battuto centinaia di ettari intorno al luogo in cui nella mattinata di lunedì 3 agosto si sono perse le traccia di mamma Viviana e del figlio Gioele. Per le ricerche sono state impegnate diverse ...