Madre e figlio di 4 anni scomparsi a Messina: paura per il piccolo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Viviana Parisi e il figlio Joele Mondello di appena 4 anno sono spariti, si dice, in seguito ad un incidente sull’A20 Messina-Palermo. Diverse le ipotesi al vaglio, la Procura apre un’inchiesta. «E’ come se avessi incontrato la matrigna cattiva e fossi scappata nel bosco nascondendomi dal mondo» – scriveva Viviana Parisi su Facebook. In alcuni post la donna parlava della sua vita e del rapporto col figlio. «Dopo la nascita di Gioele sono entrata a far parte di un mondo nuovo, particolare, colmo di impegni», scrive. «Alla nascita del mio cucciolo il suo mondo mi rapì sia con il cuore che con la mente. Il mio tempo non lasciò spazio ad altri pensieri. Mi travolse», aggiunge Viviana. Una vita dedicata al piccolo. Poi, ... Leggi su chenews

Corriere : Arrestato Leonardo Badalamenti, il figlio del boss Tano, era in vacanza dalla madre - Corriere : Arrestato Leonardo Badalamenti, il figlio del boss Tano, era in vacanza dalla madre - senborgonzoni : ?? Viaggio da incubo per una giovane madre, con un figlio di pochi mesi, che è stata molestata a bordo di un treno d… - kmmxhabit11 : sia forte suo figlio e di quanto lei è fiera di lui ogni secondo , ogni ora di ogni giorno.Non mi accorsi che stavo… - leonardweb2000 : RT @ImolaOggi: 'I migranti rendono più della droga'. Gli italiani no. Il dramma di una madre 76enne, con un figlio disabile grave. Ora è ar… -