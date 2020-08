LSEG Technology e UBI Banca insieme per nuova piattaforma tecnologica (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – LSEG Technology, fornitore di soluzioni tecnologiche del London Stock Exchange Group, ha annunciato oggi di aver sviluppato con successo una nuova piattaforma informatica per UBI Banca. Una soluzione cha permesso a UBI Banca di avviare l’attività di market making su MTS Cash inizialmente per i titoli di Stato italiani. Il lancio di questa piattaforma personalizzata – si legge in una nota – “è il risultato della collaborazione di LSEG Technology con UBI Banca ed evidenzia l’approccio di collaborazione e partnership di LSEG Technology nella fornitura di soluzioni alle istituzioni finanziarie e ai fornitori di infrastrutture ... Leggi su quifinanza

