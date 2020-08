L’esplosione in Libano ha fatto volare in cielo la gente – pareidolia e morbosità (Di mercoledì 5 agosto 2020) Esiste un fenomeno che si verifica ad ogni singola tragedia. Ogni singola catastrofe, distruzione o evento apocalittico. Nonostante la situazione sia già tragica, ecco qualcuno che desidera con tutte le sue forze vedere qualcosa di ancora più tragico. L’esplosione in Libano ha fatto volare in cielo la gente è il nuovo, macabro mantra di una Internet di guardoni che vuole il posto in prima fila davanti alla strage, pronto a trasformare in grottesco l’evento più funebre. Voglio essere sincero: se non ci fossero delle bare ancora in attesa di sepoltura, probabilmente evidenzierei la vena grottesca in queste condivisioni: ma in questo caso vorrei solo pregarvi, ancora una volta, di farla finita coi vostri L’esplosione in Libano ha ... Leggi su bufale

MSF_ITALIA : Dopo l’esplosione avvenuta ieri a #Beirut (Libano), i nostri team già presenti nel paese si sono attivati per suppo… - ilpost : L'esplosione a #Beirut sembra essere stata provocata da un incendio iniziato in un deposito di oltre duemila tonnel… - SaveChildrenIT : Gli ospedali di #Beirut riferiscono che non sono in grado di curare altre vittime, poiché centinaia di letti si son… - proietta : RT @ultimenotizie: La sen. #Pirro (#M5s), nell'esprimere il suo cordoglio per l'esplosione a #Beirut, è inciampata anche a lei in un errore… - folken_81 : RT @UnoFRAtanti: I media libanesi mostrano immagini crudeli ... l’esplosione e i corpi umani volare via dopo esser stati colpiti dall'esplo… -

