La Spezia. Notti delle Stelle Cadenti: gli astrofili invitano a passare una serata a testa in su (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lunedì 10 agosto presso il Castello di San Giorgio della Spezia si realizzerà il progetto “Stelle a Corte” degli astrofili che ha come scopo quello di far respirare per una notte l’ebrezza dell’astronomia in una cornice speciale, e, perché no, di invidiare i nostri avi immaginando ciò che gustavano loro quando alzavano la #testaInSu! Dall’inizio dei tempi infatti, il cielo ha catturato l’attenzione e lo stupore dell’uomo. Vi siete mai chiesti come i nostri antenati hanno vissuto l’osservazione celeste? Non avevano sicuramente problemi di inquinamento luminoso! Cosa vedevano? Proviamo a scoprirlo insieme! Le Notti tra il 10 ed il 12 Agosto sono note perché caratterizzate dalle Perseidi, ovvero uno sciame meteorico ... Leggi su laprimapagina

vercringetorige : @xzaynsolosx Ho fatto il giro delle Cinque Terre alloggiando 2 notti a La Spezia (perché sono andata in macchina ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Notti La Spezia. Notti delle Stelle Cadenti: gli astrofili invitano a passare una serata a testa in su - La Prima La Prima Pagina Atti di teppismo e abuso di alcolici, è boom di casi nello Spezzino

I sindaci dei comuni più grandi hanno firmato ordinanze mirate Il disagio ha radici profonde: «Spesso è colpa di genitori assenti» La Spezia – Notti di noia, di ubriacature sempre più precoci, di ...

"Così non è divertimento, è disagio sociale"

Un’altra serata di ordinaria follia. Giovani, molti dei quali ancora minorenni scatenati, alcol probabilmente acquistato già nel pomeriggio per poi farlo scorrere a fiumi per accompagnare lo sballo e ...

I sindaci dei comuni più grandi hanno firmato ordinanze mirate Il disagio ha radici profonde: «Spesso è colpa di genitori assenti» La Spezia – Notti di noia, di ubriacature sempre più precoci, di ...Un’altra serata di ordinaria follia. Giovani, molti dei quali ancora minorenni scatenati, alcol probabilmente acquistato già nel pomeriggio per poi farlo scorrere a fiumi per accompagnare lo sballo e ...