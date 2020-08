Inter, Marotta commenta lo sfogo di Conte: “dichiarazioni esplicite ma obiettivi comuni” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nel prepartita di Inter-Getafe, Beppe Marotta ha commentato il clamoroso sfogo di Antonio Conte nel post partita di Atalanta-Inter. Il dirigente nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “io sono molto concentrato come lo siamo tutti sull’Europa League. Conte ha rilasciato una dichiarazione molto esplicita, quindi ci atteniamo a quella. Chi è nel mondo del calcio conosce queste dinamiche e sa che fanno parte del gioco. Conviviamo con tutto questo, non c’è nessuna presa di posizione da parte nostra. Ora conta essere concentrati. Tutte le componenti della società, che ha avuto un colloquio con Conte, mirano a raggiungere degli obiettivi comuni che sono quelli di toglierci grandi ... Leggi su sportfair

