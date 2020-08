Inail, Civ approva bilancio consuntivo 2019: utili per 1,2 miliardi di euro (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Attivo di circa 1200 milioni di euro per l’Inail nel 2019. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’Istituto ha infatti approvato il bilancio consuntivo del 2019 che si è chiuso con un avanzo di 1.194.463.412,00 euro. “Risultato che porta a 31.471.562.016 euro la cassa al 31 dicembre 2019 – è quanto rende noto Giovanni Luciano, presidente del Civ Inail – Un risultato che testimonia il buon andamento e la solidità del Istituto, a maggior ragione anche perché ottenuto a valle degli effetti della riforma delle tariffe, operata dalla Legge Finanziaria del 2019. Le entrate del 2019 sono state ... Leggi su quifinanza

