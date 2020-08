Il Figlio È Malato e Chiede Distanza in Spiaggia ma Viene Aggredita: “Tienilo a Casa, il Covid Non Esiste” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Momenti scioccanti sulla costa apuana, dove una madre stava Chiedendo di rispettare le distanze di sicurezza in quanto il Figlio era appena stato operato, la risposta: “Se è amMalato se lo tenga chiuso in Casa, oppure si sposti lei”. Ha portato il bambino che aveva appena superato un intervento in Spiaggia ed ha finito per essere Aggredita da due bagnanti. Succede in Toscana, in costa Apuana dove mamma e Figlio stavano passando una giornata al mare quando sono stati aggrediti verbalmente senza motivo. “Il Covid non esiste. Se suo Figlio è Malato lo tenga chiuso in Casa”: è stato detto, poi bagnanti e gestori sono venuti in loro soccorso. Il bimbo ... Leggi su youreduaction

Dolore e cordoglio all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, a Schiavonia di Este (Padova), per la morte del dottor Francesco Di Martino, apprezzato e amatissimo medico anestesista che viveva a Selvazzan ...

In spiaggia a Massa con il figlio malato chiede il distanziamento sociale: insultata da due bagnanti

In spiaggia a Massa con il figlio 13enne, gravemente malato e reduce da un trapianto, ha chiesto a due donne che si erano avvicinate troppo di mantenere il distanziamento sociale. E per tutta risposta ...

