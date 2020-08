Giampaolo Toro: finito l’incontro tra il tecnico e Cairo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Marco Giampaolo si avvicina a grandi passi al Toro: l’ex tecnico del Milan ha terminato l’incontro con Urbano Cairo Marco Giampaolo si avvicina sempre di più al Toro. Si è da poco concluso l’incontro tra l’ex tecnico del Milan e il presidente Cairo a Milano per definire il suo passaggio al club granata. Ora l’allenatore si dirigerà a Casa Milan per rescindere il proprio contratto con la società rossonera. Oggi quindi potrebbe arrivare la fumata bianca con la firma con i granata, seguita dall’annuncio ufficiale. Giampaolo vuole rimettersi in gioco dopo l’ultima esperienza in rossonero terminata a ottobre 2019. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Toro_News : Finita la riunione tra Cairo, Giampaolo e il suo staff. Le prime parole del presidente - MalfiToto : RT @napolista: Con Giampaolo anche il Torino di Cairo si converte ai maestri della tattica Dopo Mihajlovic e Mazzarri, due tecnici sanguign… - marinabeccuti : Cairo cambia strada: il teorico Giampaolo per domare il Toro. Entrambi in cerca di riscatto - Torinogranatait : Cairo cambia strada: il teorico Giampaolo per domare il Toro. Entrambi in cerca di riscatto - napolista : Con Giampaolo anche il Torino di Cairo si converte ai maestri della tattica Dopo Mihajlovic e Mazzarri, due tecnici… -