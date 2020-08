Gelataio preso a pugni per strada (Di mercoledì 5 agosto 2020) Era appena uscito dalla sua storica gelateria " Macumba " per una pausa pranzo. Pochi passi in direzione mare, poi da dietro ha sentito una persona pronunciare frasi incomprensibili e un attimo dopo è ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : Gelataio preso a pugni per strada - Stavrogina_ : Ho chiesto al gelataio se avessero le cialde e lui mi ha detto di sì, ma dopo aver scelto i gusti ha preso una pari… -

Ultime Notizie dalla rete : Gelataio preso Gelataio preso a pugni per strada La Nazione Il Massimo del gelato Milano: gelato artigianale nel cuore della città

Il Massimo del Gelato, un nome e una garanzia: si trova a Milano, in via Lodovico Castelvetro 18, nel cuore pulsante della città. Nasce nel 2001 prendendo il nome dal milanesissimo Massimo Travani, ...

Gelato al fiordilatte con miele

La ricetta base di questa settimana è stata presa da Giorgia Eugenia Goggi, resident chef di Masseria Moroseta. Al posto del classico fiordilatte, visto che la versione originale prevede l'uso del mie ...

Il Massimo del Gelato, un nome e una garanzia: si trova a Milano, in via Lodovico Castelvetro 18, nel cuore pulsante della città. Nasce nel 2001 prendendo il nome dal milanesissimo Massimo Travani, ...La ricetta base di questa settimana è stata presa da Giorgia Eugenia Goggi, resident chef di Masseria Moroseta. Al posto del classico fiordilatte, visto che la versione originale prevede l'uso del mie ...