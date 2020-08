Fiamme a Tor di Valle, va in tilt la Roma-Lido (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ancora Fiamme a Tor di Valle. Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del comando di Roma sono dovuti intervenire in via del Mare al capannone di ceramiche Venturini dopo l'incendio scoppiato ieri sera. Le operazioni di bonifica e raffreddamento, durate tutta la notte non sono bastate a mettere in sicurezza l'area. I intorno alle 14.30 di oggi, altre squadre dei pompieri sono ritornate sul posto per bloccare dei focolai che hanno colpito parquet e altro materiale. Nella giornata di ieri, inoltre, tredici persone, che occupavano l'area di un vecchio cantiere, sono rimaste intrappolate dalle Fiamme. Il rogo ha mandando in tilt anche la Roma-Lido chiusa fino a questa mattina. Leggi su iltempo

Incendio sulla via del Mare: danni e caos traffico tra Roma e Ostia

Ha avuto conseguenze gravissime l’incendio divampato martedì sera in zona Tor Di Valle ... quella del 4 agosto - sfigurata dalle fiamme tra Roma e provincia. Nell’incendio di via dell ...

