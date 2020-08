Evade dai domiciliari ma esce per spacciare: beccato 42enne (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Neppure gli arresti domiciliari sono bastati a fermare Alessandro Di Maio, un 42enne di Pompei che nonostante avesse l’obbligo di restare presso la propria abitazione, è uscito per spacciare. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pompei, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Traversa Gesuiti una persona che, dopo essere uscita da un appartamento, si è diretta frettolosamente in un terreno adiacente dove ha prelevato qualcosa che ha consegnato ad un giovane in cambio di denaro. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’acquirente che è stato trovato in possesso di circa due grammi di marijuana mentre, poco dopo, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione da cui la persona era ... Leggi su anteprima24

I Carabinieri della Stazione di Bucine, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Laterina e la Polizia di Stato hanno deferito in stato di libertà l'uomo che nel corso della giornata di ieri ...

