Elettra Lamborghini scatena il web con un velo bianco, poi sbotta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono tutti in attesa di conoscere i dettagli del matrimonio di Elettra Lamborghini con il dj Afrokack e, intanto, la cantante si è mostrata su Instagram con indosso un velo bianco che ha scatenato la rete. È un anno intenso per Elettra Lamborghini che, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020, si prepara per … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

RadioItalia : 'La Isla' di @giusyferreri ft. Elettra Lamborghini è #DiscoItalia della settimana! Ascoltalo qui:… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - RainbowItalia : #OraInOnda ? Tocame ? Elettra Lamborghini ? Su Radio Rainbow New Italia #LGBTQ ?? #radio ? Seguici su… - radiolisola : #NowPlaying: Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini - LA ISLA - radiolisola : #NowPlaying: Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) -