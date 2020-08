Dovizioso: 'Io e la Ducati abbiamo molte aspettative su Brno' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo una breve pausa di quasi due settimane, il Ducati Team torna in pista questo weekend per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Ad ospitare il terzo appuntamento della stagione 2020 MotoGP sarà ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #Dovizioso: “Io e la Ducati abbiamo molte aspettative su Brno” - sportface2016 : #CzechGP | #Dovizioso: '#Brno ci permetterà di sfruttare i punti di forza della #Ducati' - FormulaPassion : #MotoGP #CzechGP | #Ducati, #Dovizioso: “Grandi aspettative per #Brno” - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Brno: @AndreaDovizioso , 'Ho delle grandi aspettative da questo GP' - - motograndprixit : #MotoGP | Gp Brno: @AndreaDovizioso , 'Ho delle grandi aspettative da questo GP' - -

E' questo il piano di Andrea Dovizioso, pronto a scendere sulla pista di Brno, dove domenica si corre il terzo appuntamento del mondiale MotoGp. “A Jerez – prosegue il pilota della Ducati che ha vinto ...Dopo una breve pausa di quasi due settimane, il Ducati Team torna in pista questo weekend per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Ad ospitare il terzo appuntamento della stagione 2020 MotoGP sarà an ...