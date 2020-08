Contratti: Federvini, rinnovo Ccnl alimentare sia occasione di unità (Di mercoledì 5 agosto 2020) Milano, 5 ago. (Adnkronos) – ‘Lo scenario economico e sociale è lo sfondo naturale di un rinnovo del Ccnl dell’Industria alimentare: è necessario che tutti condividano la particolare eccezionalità deli un momento nel quale vi è ancor più bisogno di unione, non di divisione”. E’ quanto sottolinea Federvini dopo l’intesa firmata lo scorso 31 luglio da tre associazioni industriali alimentari con Fai, Flai e Uila, senza il coordinamento di Federalimentare. “All’enorme dispiacere per questa fuga in avanti, si accompagna ora lo stupore” per lo stato di agitazione proclamato dalle tre sigle sindacali a partire dal 24 agosto, si sottolinea dall’associazione.La chiusura del canale Horeca, le misure di ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Contratti: Federvini, rinnovo Ccnl alimentare sia occasione di unità... -

Ultime Notizie dalla rete : Contratti Federvini Contratti: Federvini, rinnovo Ccnl alimentare sia occasione di unità Metro Contratti: Federvini, rinnovo Ccnl alimentare sia occasione di unità

Milano, 5 ago. (Adnkronos) - “Lo scenario economico e sociale è lo sfondo naturale di un rinnovo del Ccnl dell’Industria Alimentare: è necessario che tutti condividano la particolare eccezionalità del ...

Alimentare: Federalimentare, l'accordo non rappresenta il Contratto di tutti -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 lug - "La richiesta economica del sindacato non tiene in debito conto la pesante situazione di crisi, confermata dai dati Istat, -12% Pil, secondo trimestre 2 ...

Milano, 5 ago. (Adnkronos) - “Lo scenario economico e sociale è lo sfondo naturale di un rinnovo del Ccnl dell’Industria Alimentare: è necessario che tutti condividano la particolare eccezionalità del ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 lug - "La richiesta economica del sindacato non tiene in debito conto la pesante situazione di crisi, confermata dai dati Istat, -12% Pil, secondo trimestre 2 ...