Chiede di mantenere le distanze dal figlio malato e viene aggredita: 'Il Covid non esiste, tuo figlio tienilo a casa'

Aveva semplicemente chiesto a due donne di mantenere le distanze dal figlio, che aveva appena subito un trapiano. La mamma non si aspettava che le due turiste, come lei su una spiaggia delle costa

Chiede di mantenere le distanze di sicurezza per il figlio malato e viene aggredita. Una mamma è stata aggredita, verbalmente, da due turiste e della costa apuana, in Toscana, dopo aver chiesto di ...

Chiede di mantenere le distanze dal figlio malato e viene aggredita: "Il Covid non esiste, tuo figlio tienilo a casa"

Aveva semplicemente chiesto a due donne di mantenere le distanze dal figlio, che aveva appena subito un trapiano. La mamma non si aspettava che le due turiste, come lei su una spiaggia delle costa apu ...

